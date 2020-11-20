Барнаул встал в 9-балльных пробках

Пробки в Барнауле. Фото: скриншот https://yandex.ru/maps/

Барнаул сковали огромные пробки после сильного снегопада, который прошел сегодня, 20 ноября. На сервисе «Яндекс. Пробки», по данным на 17:30, стоит отметка в 9 баллов из 10 возможные.

Наиболее загружены проспект Ленина, Строителей, Красноармейский. Также застопорилось движение на улицах Малахова, Власихинской, Попова и Павловском тракте.

Напомним, барнаульцы могут наблюдать за работой дорожной техники в режиме онлайн. Для этого нужно перейти по ссылке. На карте отображается информация по технике, которая работает в данный момент.

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О пострадавших не сообщается (подробнее)