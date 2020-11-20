Суд вынес приговор уроженцу Узбекистана, который убил двух мужчин и сжег их в машине

Сгоревший автомобиль. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Уроженца Узбекистана признали виновным в убийстве двух жителей Барнаула. Напомним, их тела с огнестрельными ранениями обнаружили в сгоревшем автомобиле «Infinity».

По версии следствия, мужчины отдали осужденному в пользование автомобиль Volkswagen Touareg стоимостью в 550 тысяч рублей с условием последующего выкупа. Но деньги они так и не получили. В начале января молодые люди подъехали к его дому, чтобы выяснить, в чем дело. Осужденный взял огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил парням в голову. Чтобы скрыть следы преступления, он отогнал машину, на которой приехали молодые люди, в Первомайский район и поджег ее, попутно прихватив у одного из погибших более 950 тысяч рублей.

– Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание 21 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в пресс-службу регионального следственного комитета.

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