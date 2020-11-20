Жители Алтайского края смогут спросить о тесте на коронавирус по «горячей линии»

Специалисты проконсультируют о сроке теста и выдаче результатов. Фото: Олег УКЛАДОВ

21 ноября в Алтайском крае начнет работать «горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам тестирования на коронавирус.

– Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю проконсультируют население по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов, - сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Горячая линия строго тематическая – на ней специалисты будут отвечать именно на вопросы, касающиеся тестирования на COVID-19.

Позвонить можно в любой день: как в рабочий, так в выходной по телефонам в Барнауле с 9.00 до 17.00 часов: 8 (3852) 24-99-59; 66-54-27; 24-28-62; 24-29-69; 24-99-66; 66-54-33.

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