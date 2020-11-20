Алтайских учителей застрахуют от заражения коронавирусом

Несколько школ и гимназий уже застраховали от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Секретарь реготделения «Единой России» в Алтайском крае Александр Романенко обратился к партийцам с предложением помочь учителям в столь тяжелое время и застраховать их от заражения коронавирусом.

- Наши учителя сегодня самоотверженно работают на передовой — учат детей в этот непростой период. Считаю нашим долгом обезопасить их труд, дать им уверенность, что в случае заболевания они получат гарантированную поддержку. Обращаюсь ко всем своим коллегам с просьбой включиться в этот процесс и помочь педагогам, — заявил председатель АКЗС.

По словам Романенко, особенно в группе риска те педагоги, которые не ушли на самоизоляцию и дистант и продолжают учить детей в очном формате. Это подтолкнуло секретаря партии запустить акцию «Спасибо учителям!». Ее суть заключается в том, что депутаты, члены фракций «Единой России» всех уровней власти, активисты Партии оформляют за свой счёт страховку здоровья и жизни на случай заражения коронавирусом для учителей выбранной ими школы, или нескольких школ.

Так инициатор идеи, Александр Романенко, лично застраховал учителей своей родной гимназии №3 города Горняка Локтевского района. К акции уже подключились депутаты фракции в АКЗС Денис Голобородько, Татьяна Ильюченко и Сергей Писарев.

Помимо них полисы для учителей приобрел и министр образования Алтайского края Максим Костенко.