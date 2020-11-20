Анонимные черные посылки приходят девушкам Барнаула

Анонимные черные посылки. Скриншот со страницы в соцсети

С самого утра социальные сети Барнаула заполонили сообщения от девушек об анонимных посылках.

Черные коробки со странным содержанием публикуют в крупных пабликах, а также коробки показывают девушки в сторис.

Анонимные черные посылки. Скриншот со страницы в соцсети

Состав посылки довольно необычный гильза, кольцо и ручка. Никаких сообщений и контактов нет.

По подсчетам редакции, около 10 посылок уже получено барнаульскими девушками.

Анонимные черные посылки. Скриншот со страницы в соцсети

Кто-то получает посылки дома, кому-то подкидывают под дверь, кто-то находит на рабочем месте.

Что происходит в городе? Кто присылает анонимные послания, и что они значат?

Будем следить за новостями.

Анонимные черные посылки. Скриншот со страницы в соцсети

Анонимные черные посылки. Скриншот со страницы в соцсети