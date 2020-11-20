В барнаульском парке «Изумрудный» теперь можно гулять вечером

Ранее в «Изумрудном» уже появились новые пешеходные и велодорожки, камеры видеонаблюдения и молодые деревья. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Жители Барнаула теперь могут прогуливаться по парку «Изумрудный» и в вечернее время, когда уже стемнело. Все потому, что наконец-то вдоль пешеходных дорожек установили фонари.

Как сообщает пресс-служба мэрии, всего установят 105 фонарных столбов, на месте уже 50 из них. До конца сегодняшнего дня, 20 ноября, поставят остальные.

– В барнаульском парке "Изумрудный" впервые за много лет появилось новое освещение. Скоро засияет по всему периметру. Пока снимал, был пойман за локоть местной жительницей. "Правда же, красота-то какая!?" - воскликнула она, – написал журналист Илья Кочетков на своей странице в Facebook.

Ранее в «Изумрудном» уже появились новые пешеходные и велодорожки, камеры видеонаблюдения и молодые деревья. Работы по благоустройству парка ведутся в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула»