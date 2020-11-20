Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 20 ноября 2020 года составило 23853

Еще 233 человека получили положительный результат теста. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число зараженных коронавирусом в Алтайском приближается к 24 тысячам. За прошедшие сутки зарегистрировано 233 новых случаев заболевания. Также оперштаб выложил статистику по умершим и заболевшим. Выписали из больниц 299 человек, а скончалось восемь, от COVID-19 – четверо.

По состоянию на 20 ноября в ковидных госпиталях остается 1567 свободных коек. Остальные заполнены пациентами, которые болеют коронавирусом в средней и тяжелой форме, а также пациентами с вирусной пневмоний.

Так, на лечении в госпиталях находятся 2371 человек с коронавирусом, который подтвердился в лаборатории. С вирусной пневмонией лежат 1972 пациента. Еще три человека находятся в госпиталях по другим причинам.

Дома лечатся 1871 человек с COVID-19, который проходит бессимптомно. С вирусной пневмонией на домашнем лечении находятся 974 пациента.

На сегодня в крае 574 тяжелобольных пациента, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 152.

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