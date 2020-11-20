В Алтайский край прибыла первая партия бесплатных лекарств от коронавируса

Поступило пока только два препарата. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край поступила первая партия бесплатных лекарств от коронавируса, сообщают «Вести Алтай». Они предназначены для пациентов, которые лечатся на дому.

Пока что в регион завезли только «Гидроксихлорохин» и «Ксарелто». Всего поступил три тысячи упаковок. Общая сумма препаратов – более девяти миллионов рублей. Когда привезут остальные медикаменты – неизвестно.

– Нас заранее не уведомляют о поставках. В аукционах отыгрались разные поставщики, и у них нет обязательств нас уведомить. Мы по факту узнаём о поставках, – объяснила Ольга Калита, директор государственного унитарного предприятия «Аптеки Алтая»

Сейчас Минздрав готовит документы о распределении лекарств между медицинскими организациями. Именно ни будут выдавать препараты согласно схеме лечения.

Всего Алтайский край получил 87 миллионов рублей на покупку медикаментов для лечения коронавируса, которые будут выдавать бесплатно.

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