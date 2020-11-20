Для алтайского театра кукол «Сказка» закупили прожекторы и приборы для спецэффектов

Свет настроен специально для маленького помещения. Фото: пресс-служба министерства культуры Алтайского края

Алтайский театр кукол «Сказка» купил 20 световых приборов. Оборудование прибрели в рамках проекта «Культура малой родины».

Как сообщают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края, новую технику будут использовать в спектаклях для самых маленьких зрителей по проекту «Театр на подушках».

– Перед нами стояла сложная задача: оборудовать полноценную сценическую площадку в маленьком помещении. Именно ограничения по площади заставили нас обратить внимание на наиболее компактные световые приборы. При этом они не должны были уступать более крупным аналогам с точки зрения функциональности, – рассказала художник по свету Ольга Никитина.

Потом эту технику могут задействовать в новом здании театра. Также для нового театра закупили светодиодные прожекторы и оборудование для создания спецэффектов – дыма, тумана и ультрафиолета.

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