ВТБ: кредиты под 2% поддержали миллион рабочих мест

За время работы по государственной программе кредитования на возобновление деятельности (Программа 696) ВТБ (ПАО) оказал поддержку клиентам, рассчитанную на сохранение более чем 1 млн рабочих мест. Банк оформил 21 тыс. кредитных соглашений под 2% годовых на сумму свыше 92 млрд рублей. Реализация программы осуществлялась с использованием цифровой платформы ФНС России на основе блокчейн технологии, предоставляющей участникам программы доступ к необходимым информационным сервисам.

«Программа 696 на возобновление деятельности оказалась очень востребована бизнесом. В непростое время мы смогли поддержать значительное количество действующих клиентов и оказали помощь новым заемщикам. Совместная работа нашего банка с Правительством и ФНС поддержала миллион рабочих мест. Надеемся, это позволит российскому бизнесу продолжить устойчивую работу с сохранением занятости», − отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Государственная программа кредитования на возобновление деятельности была введена 1 июня 2020 года и направлена на поддержку отраслей, пострадавших от влияния пандемии COVID-19. Кредиты предоставлялись под 2% годовых. В случае сохранения численности работников более 90% кредитная задолженность по программе будет полностью списана. При сохранении численности более 80% государство возместит банкам 50% задолженности заемщика.