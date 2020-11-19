На Алтае мужчина избил своего отчима

Подозреваемому грозит до 15 лет заключения Фото: Олег УКЛАДОВ

30-летний житель Мамонтовского района Алтайского края пойдет под суд за то, что избил отчима. Мужчина скончался от полученных травм.

Инцидент произошел в ноябре этого года в одном из сел района. Пьяный 30-летний мужчина пришел в дом своего отчима явно не с благими намерениями. Между ними завязалась ссора на бытовой почве. В порыве ярости пасынок нанес отцу не менее двух ударов по голове.

- От полученных телесных повреждений 51-летний мужчина через несколько дней скончался на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей. Продолжается сбор доказательств его вины.

Расследование уголовного дела продолжается.