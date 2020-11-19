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На Алтае ВИЧ-инфицированный заразил 15-летнюю школьницу

Он знал, что является носителем вируса
Анна СЕМИНА
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Мужчина свою вину не признал, но экспертиза доказала обратное

Мужчина свою вину не признал, но экспертиза доказала обратное

Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае под суд пойдет 32-летний мужчина, который переспал 15-летней девушкой и заразил ее ВИЧ.

Следствие установило, что в январе этого года 32-летний мужчина встретился в одном из сел Мамонтовского района с 15-летней школьницей. Так получилось, что у них произошла интимная связь. Причем пара не предохранялась. В результате чего девушка заразилась ВИЧ-инфекцией. Ее кавалер знал, что он является носителем опасного вируса, но ничего не предпринял.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, совершенное в отношении несовершеннолетнего». Следствие установило, что ранее у мужчины уже были проблемы с законом. Это наверняка только ухудшит его положение при рассмотрении дела в суде.

- В ходе предварительного следствия свою причастность к преступлению он отрицал, однако следствием собраны неопровержимые доказательства, подкрепленные результатами судебных экспертиз, а также показаниями потерпевшей, - отмечают в пресс-службе регионального СУСКа.

Сейчас обвиняемый дожидается суда.

ЧП