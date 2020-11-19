Алтайские приставы передали в музей конфискованные археологические находки

Изъятые предметы старины были торжественно переданы в фонд Алтайского краеведческого музея (фото: краеведческий музей)

Приставы Индустриального ОСП города Барнаула на основании решения суда конфисковали археологические находки.

- В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом — исполнителем были изъяты и конфискованы 40 археологических предметов, представляющих историческую ценность, - рассказывают в пресс-службе УФССП по Алтайском краю.

Как оказалось, все эти предметы были найдены на территории Локтевского сереброплавильного завода. Он в свою очередь является памятником истории. В свое время завод был частью системы Колывано-Воскресенских заводов. В период с 1783 по 1893 годы там плавили медь, серебро и свинец на так называемые «полуфабрикаты».

Изъятые предметы старины были торжественно переданы в фонд Алтайского краеведческого музея.

- Теперь и судебные приставы могут сказать, что они внесли свой небольшой вклад в сохранение исторических ценностей своего родного края, - подчеркивают в ведомстве.