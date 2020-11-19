Россельхозбанк: объем выдачи сельской ипотеки вырос на 62% на фоне запуска сервиса «Свое. Жилье»

Более 28 тысяч семей уже смогли улучшить свои жилищные условия, воспользовавшись в Россельхозбанке программой льготной сельской ипотеки по ставке 2,7% на общую сумму свыше 55 млрд рублей.

Высокая востребованность уникального по условиям продукта требует расширения и ускорения возможностей работы с клиентами. С этой целью банк запустил марктеплейс «Свое жилье» и предусмотрел возможность дистанционного оформления ипотеки. Платформа «Свое жилье» позволяет в онлайн-режиме подобрать подходящий вариант, проверить, действует ли сельская ипотека в выбранном населенном пункте, и подать заявку на получение кредита. Об этом сообщила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина на Аграрном форуме газеты «Ведомости» 18 ноября.

«Мы вошли в эпоху, когда прогресс позволяет жить в экологически чистых условиях сельской местности, не отказываясь от привычных городских благ и удобств. Развитие инфраструктуры и коммуникаций, в том числе интернет-покрытия, дает возможность десяткам тысяч россиян уже сейчас переехать за город и продолжить работать по профессии. Наша статистика показывает, что за два месяца объем выдачи кредитов вырос на 62%. Это стало результатом, в том числе, запуска платформы «Свое жиль» и дистанционного оформления ипотеки», – отметила Ирина Жачкина.

Уже сейчас в 19 регионах число горожан, оформивших сельскую ипотеку, превышает число клиентов этой же программы, которые уже проживают в сельской местности. Лидируют Калининградская и Свердловская области. Аналитики банка отмечают, что наибольшей востребованностью пользуются квартиры и дома с земельным участком, которые заемщики приобретают по договору купли-продажи.

«Особенно нас радует, что в село потянулась молодежь: значительная часть обращений банк получает от семейных пар не старше 35 лет. При этом, как показывает наша статистика, сельскую ипотеку горожане берут не менее охотно, чем собственно жители сельских территорий. У программы высокий потенциал дальнейшего развития, и банк приветствует инициативу Правительства Российской Федерации по увеличению объемов субсидирования программы», – сказала Ирина Жачкина.

С октября Россельхозбанк начал рефинансировать ипотечные кредиты, выданные на приобретение жилья в сельской местности. Теперь бремя кредитной нагрузки можно кратно снизить, так как кредит переводится в разряд льготных и переоформляется по «сельской» ставке 2,7% годовых. Рефинансировать можно кредит, оформленный, начиная с 1 января 2020 года в банке, внесенном в список Министерства сельского хозяйства, объект кредитования должен находиться в списке территорий, где действует сельская ипотека.

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