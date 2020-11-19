Руководству клиники «Добрый доктор» предъявили обвинение в мошенничестве

Обвиняемых задержали 17 ноября, сейчас они под стражей Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

В четверг, 19 ноября, алтайские следователи предъявили обвинение в мошенничестве руководству клиники «Добрый доктор»: директору, главному врачу и его заместителю.

По версии следствия, с начале 2016 года эти лица придумали преступную схему, согласно которой могли получать средства территориального ФОМС Алтайского края, за оказанные услуги в условиях стационара, в качестве возмещения затрат на аренду за пользование имуществом, за обучение и повышение квалификации персонала и т.д. На деле они предоставляли подложные сведения. Проще говоря, следствие считает, что клиника получила деньги за услуги, которые по факту не оказывала.

- За пять лет мошенническим путем они похитили денежные средства на общую сумму 170 миллионов рублей. Они были перечислены Фондом медстрахования на банковский счет медицинского центра, - поясняют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

Все предполагаемые участники заговора помещены под стражу. Следователи наложили арест на имущество, деньги и банковские счета. Сбор доказательств их вины продолжается.

Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

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