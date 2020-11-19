Матушка Зима, Царевна-лягушка и Дед Мороз: в Алтайском крае появилась карта сказочных объектов России

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

Алтайская резиденция Деда Мороза при поддержке компании «Ростелеком» запустила уникальный туристический проект «Интерактивная карта сказочных объектов России». Презентация состоялась 15 ноября в Белокурихе.

Автором и идейным вдохновителем проекта стала руководитель Алтайской резиденции Деда Мороза Олеся Лободина. «Ростелеком» предоставил необходимое оборудование и программное обеспечение. Работы по монтажу и настройке карты провела команда STEM-team. На воплощение идеи в технологичный продукт ушло больше полугода.

Цель проекта — повышение популярности сказочных туристических объектов России и образовательного туризма в Алтайском крае. На деревянной карте размером 2,5 х 4,5 м вырезана территория страны, на которой размещены логотипы и названия действующих сказочных туристических объектов. Например, клуб-музей сказок и легенд «Баюшки» в Новосибирске, «Усадьба Марьи Искусницы» в Суздале, Змей Горыныч и «Музей гадов» в Тверской области, резиденция Снегурочки в Костроме или музей «Владения Бабы-яги» в Ярославской области. Всего — 33 объекта. На карте есть локация и главного волшебника страны — российского Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области.

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

Техническая часть карты состоит из уникальных контроллеров, микрокомпьютера и специального написанного для проекта софта. Дед Мороз Алтайского края демонстрирует возможности карты с помощью посоха, в который встроен управляющий элемент. Достаточно подойти к карте и показать рукой или посохом на выбранный сказочный объект, как на экране монитора Smart TV начинается видеосюжет или слайд-шоу о нем.

«Мы стираем границы и объединяем всех сказочников России, открываем нашим детям, жителям и гостям Алтайского края удивительный мир, в котором сбываются заветные желания. В планах нашей резиденции — открыть в Белокурихе-2 интерактивный театр «Дом сказок» и разместить в курортной зоне десять сказочных объектов, включая подземелье Кащея Бессмертного», — сообщила Олеся Лободина.

На презентации инновационного продукта Дед Мороз, хорошо владеющий новыми технологиями, вместе со Снегурочкой провел прямые эфиры со сказочными персонажами из разных точек России. Алтайскую резиденцию с запуском карты сказочных объектов поздравили Уральский и Сосновоборский Деды Морозы, Матушка Зима из Еренска Архангельской области, Царевна-лягушка из Великого Ростова и Романовская овца из Ярославля.

Директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк: «Ростелеком» успешно сотрудничает с резиденцией два года, и мы не могли остаться в стороне от предложения сделать интересный инновационный продукт. Интерактивная карта сказочных объектов — уникальный проект, такого у нас в стране нет нигде. Надеюсь, что наши партнеры привлекут с его помощью еще больше туристов в наш регион и сделают серьезный вклад в развитие образовательного туризма в России».