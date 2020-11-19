На Алтае вор украл из дома пенсионерки два новеньких телефона, шоколадки и дрель

Вор зашел в дом через открытую дверь Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские Зонального района Алтайского края установили личность злоумышленника, который влез в дом 73-летней женщины и унес новые мобильные телефоны, шоколадки и электроинструмент.

Заявление подала пенсионерка из села Буланиха. Она рассказала полицейским, что к ней в дом залезли неизвестные и похитили ценности. По предварительной информации злоумышленником оказался 29-летний односельчанин.

- Прогуливаясь вечером он увидел, что входная дверь дома соседки настежь открыта. Свет горел в одной из комнат. В окно он рассмотрел, что пенсионерка увлеченно смотрит телевизор, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Тогда мужчина решительно вошел в жилище. В соседней комнате он увидел два сотовых телефона, которые еще лежали в упаковке. Он достал их из коробок и направился на выход. По пути он прихватил из шкафа несколько плиток шоколада. Уже на выходе злоумышленник заметил, что в гараже нет стекла. Он забрался внутрь и прихватил с собой две дисковые пилы и электродрель.

В дальнейшем телефоны отправились в ломбард, а электроинструменты воришка продал таксисту. Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей. При этом похищенные вещи удалось изъять и вернуть законным владельцам.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.