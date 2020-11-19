Алтайских студентов поддерживает компания «Россети Сибирь»

Алтайские студенты получают стипендии копании «Россети Сибирь» (фото: предоставлено компанией)

Студент инженерного факультета Алтайского государственного аграрного университета Андрей Мячин стал стипендиатом Алтайского филиала «Россети Сибирь».

И он не единственный, кому компания оказывает всестороннюю поддержку. Всего в Алтайском крае шесть стипендиатов. Это студенты технического и аграрного университетов.

Андрей Мячин проходил практику в Алтайэнерго, где продемонстрировал не только отличные результаты, но и большую заинтересованность в своем дальнейшем развитии. Теперь он будет получать корпоративную стипендию. А еще у молодого человека есть отличная перспектива – после окончания университета он будет работать в компании.

- Благодаря сотрудничеству вузов и крупнейшей электросетевой компании региона, ребята приобретают практический опыт и прикладные навыки реальной работы, - говорят в компании.

Во время практики их наставниками выступают сотрудники филиала, руководители подразделений, то есть настоящие профессионалы, которые передают ребятам свой опыт. А у молодых людей в это время есть возможность зарекомендовать себя и попасть в поле зрения энергетиков, как и случилось с Андреем.

- Филиал «Алтайэнерго» уже несколько лет сотрудничает с АлтГТУ и АГАУ. Сами студенты активно принимают участие в проекте компании «Энергоотряд», когда энергетики зачисляют ребят на месяц в свои ряды. Здесь они не только получают бесценный опыт, но и заработанную за этот период зарплату. Участвуют студенты и в научной жизни компании, а энергетики поддерживают научный потенциал учебных заведений и их материально-техническую базу, - отмечают в компании.