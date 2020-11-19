Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 19 ноября 2020 года составило 1000

За сутки в крае скончались еще шесть пациентов с коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 19 ноября 2020 года увеличилось еще на шесть случаев и составило 1000.

По данным оперативного штаба региона, из официально зарегистрированных шести смертей, произошедших за минувшие сутки, пять – от коронавирусной инфекции, одна – по иной причине. Таким образом, статистика выглядит как: 494 гибели пациентов от COVID-19 и 502 – по иным причинам, на экспертизе четыре человека.

Помимо этого, за последний отчетный период в Алтайском крае зарегистрировано 234 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших в регионе за все время наблюдения составило23 620 человек. Выздоровели - всего 20 161 (+287) человек.

На сегодня продолжают лечение в ковидных госпиталях 2 445 человек. Там же находятся 1 883 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Еще три человека находятся там по другим обстоятельствам. 584 пациента в тяжелом состоянии, 151 подключен к ИВЛ.

- 2 443 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 1 036 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, - добавляют в оперштабе.