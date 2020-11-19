Рубцовская мэрия закупила гироскутеры и сигвеи

Сумма закупок составила более 300 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Администрация Рубцовска провела закупку гироскутеров и сигвеев на 303 тысячи рублей. Электронный аукцион завершился на днях.

Аукцион был объявлен 6 ноября. По данным ИА «Банкфакс», в заявке требовалась поставка восьми гироскутеров, два из которых с сидением, двух мини-сегвеев, двух сегвеев и двух электрических роликовых коньков. Их примерная стоимость от 11,5 тысяч рублей до 39. Также в технических характеристиках была прописана скорость, которую должны развивать средства передвижения.

- До торгов дело не дошло, так как заявка второго участника была отклонена на первом этапе из-за проблем с документами. Поэтому контракт будет заключен по максимальной цене в 303 тысячи рублей. Подрядчиком стало ООО «Наносигвей», - добавляет источник.

Для чего именно предназначены сигвеи и гирускутеры из документации не ясно, однако в пресс-службе городской мэрии пояснили, что закупка произошла для «создания мобильного гиропарка на колесах по проекту «Сообщество помощи семье».