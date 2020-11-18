Директора сети клиник «Добрый доктор» Александра Трофимова задержали в Барнауле

Подробности будут известны в ближайшее время. Фото: pixabay.com

В Барнауле задержали Александра Трофимова, директора сети клиник «Добрый доктор». Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, директора подозревают в мошенничестве. В УФСБ по Алтайскому краю пока комментировали ситуацию. Вероятнее всего, подробности будут известны в ближайшее время.

На сайте сети клиник «Добрый доктор» указано, что Александр Трофимов закончил АГМУ по специальности «Лечебное дело». Он работает в клинике больше 15 лет, с октября 2005 года.