На Алтае мужчины украли больше 40 мешков с кедровыми орехами

Орех. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай со склада на территории одного из кафе похитили 42 мешка с кедровыми орехами. Сумма ущерба, по данным предпринимателя, превысила 380 тыс. рублей, пишет региональное управление МВД.

Предварительно установлено, что подозреваемые занимались сбором кедровых орехов в районе Семинского перевала. Зная владельца местного кафе, который с наступлением промыслового сезона скупал кедровые шишки, мужчины решили украсть несколько мешков.

Ночью они приехали к кафе на автомобиле УАЗ-452, а затем взломали деревянный щит, который закрывал оконный проем. Со склада забрали 42 мешка с орехами.

Подозреваемые признали свою вину. Это два жителя села Черга Шебалинского района.

– Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ, «Кража, совершенная в крупном размере». Расследование продолжается, – резюмировали в ведомстве.

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