Барнаульскому ковидному госпиталю передали очередную партию медикаментов

Горбольница №5 Фото: предоставлено пресс-службой

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» передали городской больнице №5 Барнаула, переоборудованной в краевой ковидный госпиталь, четвертую партию наиболее востребованных медицинских препаратов.

Предприятие приобрело 50 упаковок медицинского препарата стоимостью почти 2,5 млн рублей. Препарат помогает пациентам с особо сложным течением заболевания: сдерживает развитие инфекции и предупреждает поражение внутренних органов.

Это четвертая закупленная партия: в сентябре ковидному госпиталю передали 100 флаконов препарата, в октябре - 200 упаковок, в ноябре – 50 упаковок препарата аналогичного действия. Общая стоимость переданных больнице №5 медикаментов превысила 13 млн рублей.

«Мы стремимся приобретать наиболее востребованные медикаменты, оборудование, средства защиты и находим нужные препараты в сложных рыночных условиях. Мы поддерживаем медицинский персонал пятой городской больницы, который сегодня находится в самом центре борьбы с COVID-19, - отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – Социальный партнер НЛМК оказывает всестороннюю помощь во всех регионах присутствия, в том числе и в Алтайском крае».

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» также поддержали медиков ковидного госпиталя - закупили для городской больницы №5 Барнаула 10 специальных кроватей с электроприводом для взрослых пациентов и аппарат для гемодиализа стоимостью более 1,4 млн. рублей.

Краевой клинической больнице передали два аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 5,3 млн рублей. Также оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении машины скорой помощи, более 120 тысяч защитных медицинских масок, противоэпидемических костюмов и комбинезонов, латексных перчаток, защитных экранов для лица.