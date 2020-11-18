В Барнауле несколько домов остались без воды из-за коммунальной аварии

Аварийная служба Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле произошло повреждение на водопроводе по адресу проспект Калинина, 35а. На месте работают специалисты водоканала, сообщает пресс-служба мэрии города.

В работах участвуют 10 человек, используют 5 единиц техники. В данный момент проводят земляные работы.

– Водоснабжение ограничено по следующим адресам: пр-кт Калинина, 35, 37, 37а, 41, 45, 47а, 49, ул. Северо-Западная, 5, 7, 11, 13, ул. Ярных, 34, 38, 40, 50, 52, 83, 91, 93, ул. Карагандинская, 1, 5, 6а, 9, 11, 13, 15, ул. Ткацкая, 70а, 78, 80, 86, – отметили в мэрии.

Подвоз воды организовали по заявке. Ее можно оставить, позвонив по номеру колл-центра 28-22-00.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Барнауле возобновили водоснабжение после коммунальной аварии на улице Георгия Исакова.