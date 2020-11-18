На Алтае молодой человек сломал нос отцу возлюбленной

Мужчину ударили по лицу. Фото: Олег УКЛАДОВ

42-летнему жителю Горно-Алтайска сломал нос ухажер его дочери. Мужчина обратился в полицию и попросил привлечь к ответственности своего обидчика, пишет региональное управление МВД.

Предварительно установлено, что отец потерял дочь, которая не вернулась домой. Мужчина позвонил ее подруге, он сказала, что девушка встречается с парнем и может гостить у него дома.

Приехав на место, мужчина застал там свою дочь и разозлившись устроил скандал. Во время ссоры ухажер дочери несколько раз ударил оппонента по лицу. Девушка же убежала из дома.

Пострадавшего доставили в больницу, при первичном осмотре медики зафиксировали у него открытый перелом носа.

Молодого человека доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Правоохранители проводят проверку.

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