Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 18 ноября 2020 года составило 994

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 18 ноября скончались 994 человека с коронавирусом, в том числе 489 случаев от COVID-19, 501 случай – иные причины смерти, четыре случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 14 человек с коронаврусом: шесть от COVID-19, восемь– по иным причинам.

Отметим, что количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 23386

Из общего числа заболевших 339 случаев – завозные, в том числе, 144 – из-за рубежа; 13 368 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 23386 заболевших: 6793 – у больных внебольничной пневмонией, 10384 – у заболевших ОРВИ, в 6209 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше, их уже 19874 человека.

Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 767 тыс. человек. Среднесуточный охват тестированием жителей составил 272,54 исследования на каждые 100 тысяч человек или 6300 в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 6 773 за минувшие сутки.

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