«Ростелеком» запустил интернет в шести селах Алтайского края

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

После завершения строительства линий связи «Ростелеком» подключил к интернету шесть небольших алтайских сел с населением до тысячи человек. В пяти из этих сел технические параметры сети позволили предоставить цифровое телевидение, запуск которого состоялся 15 ноября.

Впервые интернет появился в селах Ситниково Баевского района, Селиверство Волчихинского района, Кругло-Семенцы Егорьевского района, Александровка Локтевского района, Екатерининское Третьяковского района и Озеро-Петровское Троицкого района. До этих сел «Ростелеком» проложил совокупно больше 150 км линий связи.

Больше всего линий связи компания построила до Александровки (37,7 км), Озеро-Петровского (34 км) и Кругло-Семенцы (30 км). В этих селах живут около 400 жителей в каждом, в Ситниково и Селиверство — порядка 700 человек.

Директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк: «Несмотря на малочисленность алтайских деревень, спрос на доступ в интернет и цифровое телевидение есть практически в каждом дворе. Строительство шло за счет собственных инвестиций компании, хотя мы понимаем, что наши вложения окупятся не так быстро, как этого требует бизнес».

Вместе с интернетом «Ростелеком» предложил сельским жителям цифровой видеосервис и онлайн-кинотеатр Wink. В пакет ТВ входит более 200 телеканалов, видеотека и функция управления просмотром с возможностью ставить на паузу и смотреть архивные программы.