Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 ноября 2020 года составило 23386

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 18 ноября 2020 года выросло на 232 человека и составило 23386 случаев инфицирования, в том числе 1681 ребенок до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 79, Рубцовск – 24, Бийск, Заринск, Яровое – по 10 заболевших, Славгород – 9, Благовещенский, Залесовский, Ключевской, Локтевский, Шипуновский, Рубцовский районы – по 6 заболевших, Курьинский, Троицкий районы – по 5 заболевших, Алейск, Бурлинский, Первомайский районы – по 4 заболевших, Волчихинский, Михайловский, Тальменский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Алтайский, Егорьевский, Краснощековский, Кулундинский, Поспелихинский, Угловский районы – по 2 заболевших, Алейский, Косихинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Родинский, Усть-Пристанский районы – по одному заболевшему.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 2504 человека. Кроме этого, 1944 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, три человека находятся там по другим обстоятельствам. Количество тяжелобольных – 590, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 151.

Кроме того 2880 человек, бессимптомные вирусоносители, находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 1164 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Число выздоровевших также растет. За минувшие сутки их количество увеличилось еще на 286 человек. Всего с начала пандемии из больниц Алтайского края уже выписали 19874 пациентов.

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