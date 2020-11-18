В Барнауле возобновили водоснабжение после коммунальной аварии на улице Георгия Исакова

На месте работ. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Сотрудники барнаульского водоканала устранили повреждение на водопроводе диаметром 300 мм на улице Георгия Исакова, 208. Уже ночью в домах барнаульцев появилась вода, сообщает пресс-служба компании.

Повреждение на водопроводе произошло во вторник около 17 часов. Немного воды из колодца из колодца вышло на проезжую часть. Работники водоканала оперативно начали устранять аварию. На время работ воды не было в нескольких жилых домах и административных помещениях на улицах Георгия Исакова, Малахова, Антона Петрова, Островского и Юрина. Для жителей организовали подвоз воды.

На месте работали 12 человек, использовали три единицы техники.

– Проведение работ осложнялось рядом факторов, например, нахождением в колодце пожарного гидранта. Кроме того, само повреждение находилось в нижней части трубы. Однако мы сделали все возможное, чтобы максимально оперативно вернуть воду в дома барнаульцев, – сказал главный инженер предприятия Евгений Чайкин.

Планировалось, что вода появится в домах к двум часам ночи, но это удалось сделать раньше – уже в 00:15 часов.