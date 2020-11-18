На Алтае компания «Россети Сибирь» получила паспорт готовности к зиме

Вручение паспорта готовности Фото: предоставлено пресс-службой

На днях генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин получил из рук главы энергохолдинга «Россети» Павла Ливинского паспорт готовности Алтайского края к прохождению зимы.

По словам энергетиков, текущая эпидемиологическая обстановка, безусловно, наложила свой отпечаток на процесс подготовки сетей к зиме, но тем не менее, все поставленные задачи были выполнены.

- Нам удалось в полном объеме без отклонений от графиков выполнить все мероприятия по ремонту и замене оборудования. Благодаря взаимодействию с губернаторами и главами республик, не возникало больших проблем с поставками оборудования через закрытые на карантин сибирские регионы. Поэтому электросетевой комплекс готов к бесперебойной работе зимой, - подчеркнул генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Специалисты филиала «Алтайэнерго» во время подготовки к морозам перевыполнили план. Были заменены около трех тысяч дефектных опор, отремонтировано более восьми тысяч километров воздушных линий электропередачи и более 10 тысяч единиц основного оборудования. Помимо этого расчистили 2 тысячи га трасс воздушных линий электропередачи. На случай ЧС и каких-то неполадок был создан аварийный резерв оборудования - 20 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 1662 кВт. Общая сумма освоенных средств составила более 500 млн рублей.

- Получение паспорта готовности энергокомпанией – это оценка большого труда многотысячного коллектива Россети Сибирь в целом и в частности – Алтайского подразделения компании, – комментирует министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка. – Имея на балансе более 55 тысяч километров линий электропередачи и около 12 тысяч подстанций на всей территории Алтайского края, энергетики провели масштабную работу по подготовке объектов электросетевого хозяйства к периоду повышенных нагрузок. Это значит, что электроснабжение нашего региона будет максимально надежным.

Кроме того филиалы компании заключили соглашения о взаимодействии по предотвращению и ликвидации последствий аварий с местными администрациями и подразделениями МЧС России, авиапредприятиями, территориальными сетевыми и подрядными организациями.