Голубоглазая женщина пропала в Алтайском крае

Женщина, которая пропала. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В селе Гонохово Завьяловского района 9 ноября пропала 52-летняя Евгения Блощина (Баева). Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” в Алтайском крае.

Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые

Как была одета женщина, неизвестно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей женщины, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточнои бесплатно).

Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Заринске пропала Нина Афанасьевна Шадрина (Сартакова). 80-летняя женщина 6 ноября ушла из дома на улице Энгельса и назад не вернулась. Поиски пенсионерки продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В алтайском городе пропала 80-летняя пенсионерка с потерей памяти

Для поисков женщины требуется помощь добровольцев (подробнее)