Житель Алтайского края насмерть забил соседа

В суде.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае осудили 54-летнего жителя Шипуновского района. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью соседу, повлекшего его смерть, пишет краевой Следком.
Все произошло вечером в мае этого года житель. Пьяный житель Шипуновского пришел к своим соседям, которые выпивали в компании местных жителей. Между мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу. Во время ссоры осужденный, находясь на приусадебном участке, стал избивать хозяина дома. Он наносил удары по голове и телу руками, ногами и лопатой.
От полученных телесных повреждений 42-летний мужчина скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу
Во время расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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