Билайн ускорил мобильный интернет в городах Алтайского края и Республики Алтай Фото: предоставлено пресс-службой

Билайн в городах Алтайского края и Республики Алтай завершил очередной технический этап по модернизации сети LTE, обеспечивающей скоростной мобильный интернет. В рамках проекта специалисты компании реализовали решение, которое позволяет Билайн одновременно на территории обслужить большее число абонентов на большей скорости, чем до модернизации.

В результате, в среднем, скорость мобильного интернета в городах Алтайского края и Республики Алтай во второй половине 2020 года выросла до 1,5 раз. Согласно последним замерам, обновленная скорость в пиковые часы нагрузки составляет около 15-20 Мбит/с. Это позволяет сделать для абонентов Билайн серфинг в интернете на смартфоне или планшете комфортнее: страницы, видео и музыка теперь загружаются быстрее, а звук и картинка во время видеосвязи и видеоконференций становятся четче и надежнее.

Сегодня мобильный интернет 4G от Билайн доступен порядка 85% населения Алтайского края. В 2019 году Билайн развернул 4G в районных центрах, крупных селах и поселках края. Сегодня Билайн продолжает развивать 4G в сравнительно небольших населенных пунктах численностью порядка 1000 человек. В первой половине 2020 года еще около 40 000 жителей края более чем в 40 населенных пунктах получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G благодаря развитию сети Билайн на территории Алтайского края.

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