При пожаре в алтайском городе спасли 6 человек

Пожарная машина. Фото: pixabay.com

В Камне-на-Оби 17 ноября произошел пожар в многоэтажке. Шесть человек эвакуировали спасатели, другие жильцы сами вышли на улицу, сообщает краевое управление МЧС.

Пожар произошел в квартире на третьем этаже. На момент прибытия спасателей из окна шел густой дым.

– Дети, находившиеся в квартире на момент пожара, смотрели телевизор и увидели, как из кухни пошел дым. Они самостоятельно выбежали на улицу, – рассказал Валентин Митин, замначальника 8 отряда федеральной противопожарной службы.

Пожарные приступили к эвакуации других жильцов дома. Из задымленных помещений спасли шесть человек, еще 50 сами вышли на улицу.

В результате пожара пострадавших нет. Площадь возгорания – около девяти квадратных метров.

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