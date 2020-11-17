Алтайские студенты потребовали отправить их на дистант из-за эпидобстановки

Студенты призвали ректора ввести в вузе дистанционный формат обучения
Фото: Олег УКЛАДОВ
Студенты Алтайского государственного университета написали ректору обращение с просьбой отправить их на дистант, так как в вузе, по их мнению, не соблюдаются антиковидные меры. Молодые люди боятся за свое здоровье из-за неблагополучной эпидобстановки.
Как пишет «Толк», студенты направили письма еще и в Роспотребнадзор, а также в местные СМИ.
- На входе чудесные охранники измеряют температуру бесконтактным термометром, прикасаясь к запястью. Представьте только, скольких человек уже заразили эти термометры, при том, что их даже не обрабатывают никак. Дезинфекторов на входе нет! Пользуемся своими. Масочный режим тоже не соблюдается, – пишут молодые люди.
Кроме того, по их словам, дезинфекцию не проводят в аудиториях. Студенты призвали ректора ввести в вузе дистанционный формат обучения, так как они «не готовы умирать от коронавируса».
В пресс-службе университета не смогли оперативно прокомментировать письмо. Издание направило запрос.