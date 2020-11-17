Около 900 километров трасс обновили в Алтайском крае за 2020 год

По нацпроекту в регионе отремонтировали 149 объектов. Фото: Минстрой АК

В этом году в Алтайском крае обновили около 900 километров трасс. Об этом сообщил министр транспорта региона Александр Дементьев, подводя итоги года.

Как рассказали в Минстрое Алтайского края, общий дорожный фонд в текущем году составил более 13 млрд рублей. На эти деньги было обновлено около 900 км трасс и 15 мостовых сооружений. Около половины средств фонда было направлено на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По проекту в регионе отремонтировали 149 объектов.

- Наиболее капиталоемкими мероприятиями стали реконструкция улицы Попова и шоссе Ленточный бор в Барнауле. На этих объектах были выполнены работы по расширению проезжей части, в дальнейшем это позволит «разгрузить» транспортные потоки краевой столицы, что в свою очередь, сделает передвижение для жителей и гостей более комфортным, - подчеркнул Александр Дементьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульские дорожники закупят новую технику для чистки тротуаров

На эти цели выделено 22 млн рублей (подробнее)