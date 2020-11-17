В парке «Изумрудный» своровали провода для новых фонарей

Все, что удалось изъять у злоумышленников Фото: из личного архива героя(ев) публикации

17 ноября в барнаульском парке «Изумрудный» двое местных жителей пытались своровать провода, которые подвели для монтажа освещения.

- Все произошло сегодня днем. Мы вместе с руководителем Фонда имущества Алтайского края Владиславом Вакаевым были в парке. Запускали дрон, чтобы с высоты снять вид, посмотреть, как ведется благоустройство, - рассказывает «Комсомолке» общественник Юрий Красильников. – К нам подошла бабушка, которая прогуливалась там, и сказала, чтобы мы лучше сняли людей, которые воруют повода и показала, где видела их.

На тропинке вдоль аллеи в сторону Сибирского проспекта действительно оказались двое мужчин, которые вырезали провода, торчащие из-под земли. Подрядная организация провела их для монтажа фонарей. Их, к слову, уже доставили в Барнаул и на этой неделе должна были начать монтаж.

Задержанные по подозрению в краже проводов Фото: Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

- Мы сразу же вызвали охрану. Поблизости оказались еще сотрудники Росгвардии, так что они помогли задержать воришек, - продолжает Красильников.

Прибывшие на вызов полицейские взяли показания общественника, а также записали данные свидетельницы, которая изначально указала на «дельцов». Их же забрали в отделение для разбирательства. Если ущерб окажется незначительным, то им может грозить только административное дело.

- Так как работы в парке ведутся по программе благоустройства и объект еще не принят, затраты на возмещение ущерба, скорее всего лягут на плечи подрядной организации. Их руководство уже в курсе произошедшего. Возможно они будут требовать с виновников устранить все, что они натворили, но лучше бы их отправили на общественные работы! Пусть снег зимой чистят! – добавляет Юрий Красильников.

К слову, при досмотре у злоумышленников обнаружили моток срезанных проводов. Стоимость которых составляет около 33 рублей за метр. Таким образом, предварительный ущерб можно оценить в сумму, менее 100 рублей.