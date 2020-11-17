Россельхозбанк выдал алтайским аграриям более 7 млрд рублей

Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» с начала 2020 года профинансировал предприятия АПК на 7,2 млрд рублей, что на 56%, или более чем на 2,5 млрд рублей, больше аналогичного показателя годом ранее. Заемщиками стали свыше 180 предприятий аграрного сектора двух Алтаев. При этом большая часть средств - более 6,5 млрд рублей - выдана на льготных условиях.

«Россельхозбанк как ключевой финансовый партнер агропромышленного комплекса стремится постоянно наращивать объем финансирования отрасли в Алтайском крае и Республике Алтай. Последовательное увеличение объема кредитования, его доступность и мобильность помогают агробизнесу регионов развиваться хорошими темпами. Помимо этого, в Россельхозбанке действует немало проектов, направленных на поддержку отрасли, такие как помощь предприятиям в заключении экспортных сделок, совместные партнерские программы с производителями сельхозтехники, удобрений, по которым наши клиенты получают продукцию по сниженной стоимости. В этом году заработала цифровая экосистема "СВОЁ.ФЕРМЕРСТВО", которая помогает и облегчает фермерам ведение хозяйства. На данный момент уже более 150 представителей алтайского агробизнеса зарегистрировались на нашей площадке», - прокомментировал директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

«Несмотря на погодный фактор, животноводческая отрасль края сохраняет темпы прироста по производству основных видов продукции – молока, мяса, яиц. Государственная поддержка сельского хозяйства Алтайского края в этом году достигла 3,5 млрд рублей. Значительная часть этих средств была направлена именно на животноводство, чтобы поддержать хозяйства, которые испытывали трудности с формированием кормовой базы. Кроме этого, инвестиции в техническое переоснащение сельского хозяйства в регионе ежегодно оцениваются в миллиарды рублей. Значительная доля средств, привлекаемых на техперевооружение отрасли, - льготные инвестиционные кредиты. В вопросах кредитования сельхозтоваропроизводителей большую роль в нашем регионе играет Россельхозбанк. Кроме того, банк – активный участник госпрограмм развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий», - отметил министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев.

Сергей Мирошниченко – фермер с 11-летним стажем, занимающийся животноводством в с. Новотроицкое Тальменского района. Его предприятие ООО «Гриф» является клиентом Россельхозбанка с момента основания в 2003 году. «Последние кредиты, которые мы брали, были на покупку техники. Статус «Надежный клиент» позволил нам брать кредиты без залога. На предприятии работает зарплатный проект от РСХБ. Видно, как банк активно растет развивается, прислушивается к нам - фермерам в том числе и через АККОР, членом которой я тоже являюсь, а все возникающие вопросы коллектив филиала пытается решать конструктивно и взаимовыгодно», - отметил фермер.

Для предприятий малого и микробизнеса в Россельхозбанке предусмотрен сокращенный пакет документов и быстрое рассмотрение заявки по программам "МикроАПК" и продукту "Сезонный легкий" - специально для финансирования полевых работ. Программа "Быстрое решение" позволяет оформить кредит на текущие цели до 1 млн рублей без залога.