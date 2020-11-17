Алтайские энергетики начали подготовку к проведению Кубка мира по гребле на каноэ и байдарках

Специалисты уже разработали комплекс мероприятий. Фото: Министерство промышленности и энергетики АК

Алтайские энергетики начали подготавливать электросетевую инфраструктуру к проведению Кубка мира по гребле, который пройдет в 2021 году в краевой столице. Специалисты уже разработали комплекс мероприятий.

Как сообщили в министерстве промышленности и энергетики региона, в первую очередь, энергетики проведут диагностику электрооборудования и отремонтируют линии электропередачи. Опоры линии, которая тянется вдоль гребного канала, планируют окрасить в синий и серый цвета.

- Перед нами поставлена задача по ревизии сетевого хозяйства и приведению его в полную готовность. Столь масштабное спортивное событие должно пройти в максимально комфортных условиях для гостей, спортсменов, тренеров и болельщиков и вопросы надежного энергоснабжения гребного канала стоят на одном из первых мест, - подчеркнул министр Вячеслав Химочка.

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