Барнаульские дорожники закупят новую технику для чистки тротуаров

В настоящее время в автопарке дорожников есть 241 единица зимней техники Фото: Олег УКЛАДОВ

Автопарк МБУ «Автодорстрой» в Барнауле пополнится новой техникой для уборки тротуаров. Всего на покупку транспорта будет направлено 22 млн рублей из городского бюджета.

По информации мэрии краевой столицы, сейчас организация готовит техническое задание на закупку пяти минипогрузчиков ANT-1000 и четырех тракторов МТЗ-82. Кроме того, власти закупят плужно-щеточное и шнекороторное оборудование. Новую технику будут использовать для чистки в любое время года, так как она мобильно переоснащается в зависимости от необходимых функций.

- В зимнем сезоне тракторы и минипогрузчики планируют использовать для уборки тротуаров от снега, - пояснили в администрации.

В настоящее время в автопарке дорожников есть 241 единица зимней техники, которая оборудована системой мониторинга ГЛОНАСС. Как уже ранее сообщалось, за уборкой улиц от снега любой желающий теперь может наблюдать в онлайн-режиме.

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