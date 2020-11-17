В Алтайском театре кукол маленьким зрителям покажут «Не ёжика»

Постановка предназначена для самых маленьких зрителей. Фото: Тетатр кукол "Сказка"

Алтайский театр кукол «Сказки» покажет в предновогодние дни спектакль «Не ёжик». Постановка предназначена для самых маленьких зрителей.

Как сообщили в театре, работа над премьерным спектаклем по пьесе современного российского драматурга Анны Богачевой уже завершена. Его будут показывать в театре на подушках.

Детям расскажут 30-минутную историю маленького, не уверенного в себе Ёжика, который страдает от того, что у него есть иголки. Он очень хочет обрести настоящих друзей, но не все хотят с ним играть.

- Главное, знать, чего ты хочешь... Это лаконичная и бесконечно трогательная история о том, как ребёнок познает себя и постепенно приходит к пониманию главных маминых слов: «Оставайся самим собой», - говорится в описании к постановке.

Режиссером спектакля стала Эльмира Куриленко, художником - Наталья Дробышева.

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