Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило 23 тысячи

Всего с начала пандемии подтверждено 23154 случая Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 235 зараженных коронавирусом. Всего с начала пандемии подтверждено 23154 случая.

Как пишет краевой оперштаб, число выздоровевших превысило 19,5 тысяч человек. В больницах лечатся 2572 больных ковидом, а также 1921 пациент с вирусной пневмонией. На дому лечение получают 3342 бессимптомника, а также 1298 с пневмонией, сходной с COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 604 человека, 148 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, за минувшие сутки скончались еще восемь человек с подтвержденным ковидом. За весь период пандемии на Алтае умерли 980 человек, в том числе 483 из-за тяжелого течения инфекции, а также 493 по другим причинам. На экспертизе сейчас находятся еще четыре смертельных случая.

Специалисты провели уже более 761 тысячи тестирований на наличие новой инфекции, в том числе 5505 за последние сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны условия ввода ковидного госпиталя в барнаульском "Посуда Центре"

У объекта должен появиться юридический заказчик - предполагается, что эту роль на себя возьмет краевой минздрав (подробнее)