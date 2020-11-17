Сотрудникам Алтай-Кокса предлагают пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции

Пройти бесплатную вакцинацию могут все работники предприятия. Фото: предоставлено пресс-службой

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) проводит прививочную кампанию от гриппа и пневмококковой инфекции. Бесплатную прививку желающие получают в здравпункте завода.

Препарат нового поколения существенно снижает вероятность возникновения бактериальной пневмонии – распространенного осложнения при заражении COVID-19. Пройти бесплатную вакцинацию могут все работники предприятия.

«Своевременная профилактика помогает в разы снизить уровень заболеваемости персонала и выработать иммунитет против вирусных инфекций, - отмечает Александр Уманец, директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – В этом году предприятие впервые прививает сотрудников от пневмококковой инфекции. Расширение программы сезонной иммунопрофилактики связано с повышенным вниманием к защите здоровья заводчан в период пандемии коронавируса».

Укрепление здоровья – одно из приоритетных направлений социальной политики Алтай-Кокса. Ежегодно металлурги получает бесплатные прививки от гриппа, клещевого энцефалита, столбняка, дифтерии и других инфекционных заболеваний.