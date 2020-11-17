На Алтае сорвались миллионные поставки лекарств против ковида

Препараты должны были отправиться в больницы по всему региону Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае за последние несколько дней сорвались поставки лекарств против коронавируса. Закупки были, как минимум, на 25,4 млн рублей.

Как пишет «Банкфакс», о срыве поставок свидетельствуют данные портала Госзакупок. Ранее правительство Алтайского края объявило закупки лекарств на общую сумму около 100 млн рублей. Препараты должны были отправиться в больницы по всему региону для лечения больных ковидом и пневмонией.

- Так, без преувеличения 100 больниц края не получат препарат «Цефтриаксон», которого планировали закупить на 14,1 млн рублей. Этот антибиотик используется в виде уколов. Помимо этого, никто не захотел поставлять и другие антибиотики: «Ципрофлоксацин», «Рифампицин» «Цефазолин». Также сорвалась закупка лекарства от кашля «Амброксол» на 1 млн рублей, - отмечает издание.

Кроме того, вторник, 17 ноября, - последний день, чтобы подать заявку на участие в аукционе на поставке антибиотика «Левофлоксацин», который крайне востребован в настоящее время.

Напомним, ранее в Алтайском крае обострилась проблема дефицита лекарств в аптечных сетях. Люди не могли найти ни противовирусные, ни антибиотики.

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