Продленные каникулы помогли снизить число заболевших в школах Барнаула

Осенью каникулы в школах были вынужденно продлены Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в администрации Барнаула прошло заседание городского штаба по борьбе с коронавирусом. Как сообщила зампредседателя комитета по образованию Наталья Михальчук, после каникул сократилось число болеющих педагогов и детей.

- Во время каникул была произведена дезинфекция в школах. Существенно снизилось число заболевших среди педагогов - до 4,8%, а также среди учащихся - до 2%. Это позволяет сегодня вести учебный процесс штатном режиме, - отметила Наталья Михальчук.

Глава города Вячеслав Франк подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в краевой столице остается сложной. Он поручил комитету по образованию ежедневно следить за уровнем заболеваемости в образовательных учреждениях, контролировать соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, осенью каникулы в школах Алтайского края были вынужденно продлены – вместо одной недели ребята отдыхали три. С 16 ноября все школы приступили к новой четверти в штатном режиме.

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