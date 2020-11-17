Алтайский губернатор официально предложил кандидата на пост бизнес-омбудсмена

В настоящее время Андрей Осипов является главой правового комитета. Фото: Толк, Анна Меньшикова

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко официально предложил Андрея Осипова на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей. Этот вопрос краевые депутаты рассмотрят на ноябрьской сессии.

Как пишет «Толк», в настоящее время Андрей Осипов является главой правового комитета. Глава региона и ранее предлагал предпринимателям его в качестве бизнес-омбудсмена вместе ушедшего с должности Павла Нестерова, но тогда разгорелся скандал.

Напомним, без одобрения бизнес-сообщества Осипова на этот пост назначить не могут. Когда его отвергли, депутат обвинил коллегу по парламенту Юрия Матвейко в том, что тот сам желает занять это мест. Однако Матвейко отметил, что не нужно смешивать работу в АКЗС и представительство в сфере бизнеса. Также он добавил, что ему пост уполномоченного не предлагали.

В итоге, конфликт разрешился после того, как предприниматели и чиновники встретились для диалога. Издание уточняет, что во встрече участвовал и вице-премьер правительства региона Виталий Снесарь.

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