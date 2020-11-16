Утвержден проект многомиллиардного «Южного обхода Барнаула»

Проект предполагает третий мост через Оби Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле утвердили проект обходного пути. Стоимость объекта составляет около 49 млрд рублей, сообщил министр транспорта края Александр Дементьев. Сейчас изымают земли, чтобы можно было начать стройку при выделении инвестиций или субсидий из федерального бюджета.

Участков изымается довольно много - от 25 кв. м. и до нескольких десятков «соток». Некоторые входят в проект целиком, другие – частично. Закончить работу планируют в ближайшие год-два. Причем это можно делать и после начала строительства, и в сроки можно уложиться, если не будет судебных разбирательств, пишет Политсибру.

Глава Минтранса напомнил, что в проекте не только строительство длинного участка дороги, но и разноуровневые путепроводы, и строительство третьего моста через Обь, который бы разгрузил город и убрал транзитный транспорт, связав три федеральные трассы.

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Согласно проекту, новая дорога «Южный обход Барнаула» будет пролегать по Калманскому, Павловскому и Первомайскому району и части Барнаула. Протяженность дороги займет более 68 км (подробнее)