Ольга Кабо и Тамара Глоба поделились в Инстаграме фото и видео из Белокурихи

Тамара Глоба. Скриншот из Инстаграма

Актриса Ольга Кабо и астролог Тамара Глоба поделились в Инстаграме фото из Белокурихи. Обе приехали на фестиваль «Хрустальные ключи». Тамара Глоба - в качестве гостя, Ольга Кабо - в качестве президента фестиваля. А помимо этого мероприятия, конечно, побывали на экскурсиях, оценили достопримечательности и природу города-курорта.

Так, Ольга Кабо выложила фото и видео с горы Церковки, куда поднимаются по канатной дороге. Там она с руки покормила птиц.

Ольга Кабо. Скриншот из Инстаграма

- Сбежала на Алтай, в Белокуриху. Завтра у нас Ниной Шацкой (актриса тоже среди почетных гостей, - прим. ред.) творческий вечер в санатории «Россия» в рамках кинофестиваля, а сегодня отдыхаем и наслаждаемся ручными птичками - настоящими птицами СЧАСТЬЯ, необыкновенными видами и космической красотой... Алтаи - место СИЛЫ, - написала актриса.

Тамара Глоба предстала на фото с разведенными в стороны руками на фоне природы.

- Здравствуйте, батюшка-Алтай и матушка-Белокуриха, шесть братьев и четыре сестры! Поклон вам и благодарение за природные дары ваши человечеству, - подписала снимок астролог.

Напомним, Международный фестиваль сказочного жанра в детском и семейном кино «Хрустальные ключи» проходит на Алтае 10 по 18 ноября. Среди почетных гостей фестиваля также певец Родион Газманов, художник Павел Каплевич, актриса Мария Бурляева и другие.