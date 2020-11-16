Пассажирка Toyota погибла в страшном ДТП на Алтае

Пострадавшую на скорой увезли в больницу, где она и умерла Фото: Олег УКЛАДОВ

40-летняя женщина погибла в страшной аварии на алтайской трассе. Иномарка, в которой она находилась, вылетела на встречку и столкнулась с фурой.

По данным ГИБДД региона, авария произошла 15 ноября в районе 16.30 на 107-м километре дороги Барнаул - Павловск - граница с Казахстаном. Водитель Toyota Corolla на встречной полосе врезался в грузовик Scania с полуприцепом (фурой управлял 32-летний мужчина). 40-летнему водителю легкового авто на месте оказали медпомощь, а вот его пассажирку с тяжелыми травмами увезли в больницу, где она и умерла.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, полиция устанавливает детали происшествия.

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