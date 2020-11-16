В Бийске неизвестный водитель сбили светящийся столб

Светящаяся опора в Бийске Фото: пресс-службы администрации Бийска

В Бийске неизвестный водитель сбил светящийся столб - световую опору для пешеходного знака. По всей видимости, автомобилист в столкновении не пострадал, так как покинуло место происшествия.

Как сообщили в администрации города, световые опоры предупреждают водителей о подходящих к переходу людях. Они изготовлены из стеклопластика и были установлены в городе около года назад.

- У опор имеются специальные радары. Они определяют, что человек подошел к переходу, и сигнализируют об этом красным светом, - пояснили в мэрии.

Опора после ДТП развалилась на две части, но кронштейны не разрушились и подвисания на проводах не произошло. Если бы это был железобетонный столб, то последствия аварии явно были бы плачевными.

Сейчас предприятие, которое устанавливало опору, обратится в ГИБДД, чтобы установить скрывшегося водителя. Саму конструкцию восстановят.